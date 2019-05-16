В Первоуральске снесут здание интерната, где подростка придавило плитой
Сегодня, 10:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Первоуральске заброшенное здание школы интерната, в котором 25 апреля придавило бетонной плитой несовершеннолетнего, будет снесено, сообщает Znak.
Администрация Первоуральска объявила аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы по сносу здания. Максимальная цена контракта составила 6,8 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит снести два здания 1932 и 1969 годов постройки. Общая площадь территории составляет около двух тысяч квадратных метров.
Напомним, после падения бетонная плиты на 16-летнего подростка в Первоуральске СКР возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). В процессе расследования будут установлены должностные лица, которые несут ответственность за безопасность на объекте. Подросток, получивший перелом костей таза, находится в больнице.
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