В Первоуральске снесут здание интерната, где подростка придавило плитой

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит снести два здания 1932 и 1969 годов постройки. Общая площадь территории составляет около двух тысяч квадратных метров.

Напомним, после падения бетонная плиты на 16-летнего подростка в Первоуральске СКР возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). В процессе расследования будут установлены должностные лица, которые несут ответственность за безопасность на объекте. Подросток, получивший перелом костей таза, находится в больнице.