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В Первоуральске снесут здание интерната, где подростка придавило плитой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Первоуральске снесут здание интерната, где подростка придавило плитой

Сегодня, 10:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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