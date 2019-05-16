В Ревде планируют вырубить 200 деревьев ради реконструкции площади Победы

В настоящий момент рабочие спилили уже несколько десятков деревьев, среди которых березы, яблони, клены. Вырубкой занимается ООО «Стринтер», как пояснили корреспондентам «Московского Комсомольца» представители подрядчика, разрешение на вырубку выдано МКУ «Управление городским хозяйством» в рамках заключенного контракта.

Согласно документу, предоставленному исполнителем, подрядчикам нужно вырубить 9 тополей, 46 рябин, 7 лип, 4 березы, 39 яблонь, 1 клен. Также в списке фигурируют 128 акаций, часть из них уже спилили, дальнейшая судьба деревьев неизвестна. В документе прямо не сказано, что они должны быть вырублены.

Местные жители выступают против такой реконструкции. Ревдинцы заявили, что деревья росли десятилетиями, их вырубка несет большой урон городу.

Беречь надо самое ценное нашего городка — это деревья и озеленение в центре. Нужен профессиональный подход в деле архитектуры города, а его нет,пояснила местная жительница.