В Свердловской области ФСБ задержала торговку героином

Женщина была задержана во время спецоперации при попытке сбыть крупную партию наркотиков. Задержанная является гражданкой одной из стран СНГ и состоит в международной преступной группировке, которая занимается распространением героина на территории России.

При обследовании арендуемой наркоторговкой жилплощади изъяты 300 полимерных свертков и комков с веществом бежевого цвета, а также весы и иные атрибуты, указывающие на то, что в помещении осуществлялась фасовка наркотиков.

Результаты экспертизы показали, что вещество, изъятое в жилище задержанной, является героином.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Женщине грозит наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.