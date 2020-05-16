Евгений Куйвашев рассказал, почему в Свердловской области не открывают детские сады

По словам губернатора, чаще всего его спрашивают об открытии детских садов.

К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволяет нам разрешить работу муниципальных и частных садиков в обычном режиме.Но работают дежурные группы, пишет он.

Он отметил, что в регионе в 60 муниципалитетах открыто 677 дежурных групп в 237 детских садах. В общей сложности их посещают 6992 ребенка. Кроме того, открыто 33 дежурные группы в восьми детских садах. Их посещает 350 детей.

Кроме того, главы муниципалитетов имеют право увеличить количество групп как в муниципальных, так и частных детских садах, если на это есть причины. В частности, если от родителей поступает много заявок, а сам детский сад готов выполнять санитарные нормы.