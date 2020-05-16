Полная изоляция, день сорок шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было подтверждено еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших достигло 66 человек.

Число учреждений, которые могут быть перепрофилированы для приема больных с COVID-19, постоянно пополняется. Так, в список был включен санаторий «Руш».

Санаторий «Руш» в Нижнем Тагиле перепрофилируют для лечения больных с COVID-19

Полицейские продолжают проверять соблюдение гражданами масочного режима в Нижнем Тагиле. Сегодня они проверяли посетителей одного из магазинов «Красное и Белое».

В Нижнем Тагиле полицейские продолжают проверять соблюдение масочного режима

13 мая Госдумой был принят законопроект о дистанционном голосовании. Так, в перспективе, не обязательно лично ходить на участок, это можно будет сделать посредством портала «Госуслуги» или почты. Что думают тагильчане по этому поводу?

«Тенденции давно витали в воздухе». Что думают тагильчане о дистанционных выборах

Несмотря на то, что действует режим самоизоляции, и граждане должны, по возможности, не выходить на улицу, в городе начали работу фонтаны.

В Нижнем Тагиле в Пионерском сквере на Вагонке установили лягушек и запустили фонтан

Продолжают обращаться тагильчане и к губернатору региона Евгению Куйвашеву в Instagram. Так одна из жительниц города попросила открыть студии красоты.

Комментарий о салонах красоты Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Еще одна тагильчанка спросила, снимут ли в городе ограничения из-за коронавируса.

Комментарий пользователя Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

По данным Яндекса, в Нижнем Тагиле на 18.30 индекс самоизоляции составляет 2,6 балла. Это означает, что на улице много людей. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Их нельзя использовать для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области количество заболевших коронавирусом превысило 2571 человек, из них за последние сутки было выявлено 105 новых случаев.