Полная изоляция, день сорок шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле
Жители Нижнего Тагила продолжают обращаться к губернатору в Instagram, а полицейские - проверять соблюдение масочного режима. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было подтверждено еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших достигло 66 человек.
Число учреждений, которые могут быть перепрофилированы для приема больных с COVID-19, постоянно пополняется. Так, в список был включен санаторий «Руш».
Полицейские продолжают проверять соблюдение гражданами масочного режима в Нижнем Тагиле. Сегодня они проверяли посетителей одного из магазинов «Красное и Белое».
13 мая Госдумой был принят законопроект о дистанционном голосовании. Так, в перспективе, не обязательно лично ходить на участок, это можно будет сделать посредством портала «Госуслуги» или почты. Что думают тагильчане по этому поводу?
Несмотря на то, что действует режим самоизоляции, и граждане должны, по возможности, не выходить на улицу, в городе начали работу фонтаны.
Продолжают обращаться тагильчане и к губернатору региона Евгению Куйвашеву в Instagram. Так одна из жительниц города попросила открыть студии красоты.
Еще одна тагильчанка спросила, снимут ли в городе ограничения из-за коронавируса.
По данным Яндекса, в Нижнем Тагиле на 18.30 индекс самоизоляции составляет 2,6 балла. Это означает, что на улице много людей. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Их нельзя использовать для средней оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области количество заболевших коронавирусом превысило 2571 человек, из них за последние сутки было выявлено 105 новых случаев.