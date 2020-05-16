СК установил личности подозреваемых в размещении фото нацистов в «Бессмертном полку»
Сегодня, 21:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет России заявил о том, что личности всех причастных к делу о реабилитации нацизма установлены, сообщает пресс-служба ведомства.
Четыре человека, загрузившие фото фашистов на платформу «Бессмертного полка», уже привлечены к уголовной ответственности. Дома у подозреваемых проведены обыски, проводятся допросы.
Среди причастных к загрузке фото нацистов есть и граждане иностранных государств – Украины и Эстонии. Следствие по делу продолжается.
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