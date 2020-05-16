«Тенденции давно витали в воздухе». Что думают тагильчане о дистанционных выборах

Опрос на данную тему в группе TagilCity.ru во «Вконтакте» показал, что больше половины респондентов считают дистанционное голосование плохой идеей по причине возможности подтасовки со списанием этого на технический сбой.

Председатель городской избирательной комиссии Лидия Брызгалова уверена, что перевести выборы в онлайн-пространство достаточно сложно, требует больших усилий, обучения, затрат, в Нижнем Тагиле не везде есть технические возможности, но, тем не менее, такой путь неизбежен.

Эта мысль и эти тенденции давно уже витали в воздухе. Будем учиться, будем смотреть, будем сами постигать эти вещи. Когда были выборы в Мосгордуму, там было применено дистанционное голосование на избирательных участках. Суть этого обосновывалась тем, что это эксперимент. Москва имеет технические возможности. Надо сказать, что этот эксперимент получил достаточно разноречивые оценки,сообщила Брызгалова.

Важность проведения процедуры через защищенные системы и без нарушений отмечает глава «Молодой гвардии Единой России» Дмитрий Арды.

«Госуслуги», как известно, сайт защищенный, поэтому, я думаю, что все будет нормально. В Нижнем Тагиле это осуществить удастся, так как процесс будет заранее подготовлен,поделился Арды.

Депутат городской Думы, директор МБОУ СОШ № 32 Галина Масликова считает, что данное решение соответствует сложившейся ситуации.

В условиях сегодняшних задач и особенностей текущего периода это нормальный выход, это возможность провести выборы полномасштабно,сказала Масликова.

Опасения по поводу вмешательства недобросовестных хакеров в информационные системы высказывает преподаватель истории и обществознания Ксения Сидорова (имя изменено — прим. ред.).

Очные выборы, которые проходят на территориях школ или других социальных объектов, более легальные и более честные: там и камеры, и наблюдатели. А заочная форма голосования может принести негативный результат в том плане, что сайты можно взломать и фальсифицировать голоса. Это не совсем надежный источник для получения голосов россиян, в том числе и тагильчан,заявила Сидорова.

Госслужащий Максим Гуков отмечает, что введение дистанционного метода голосования может быть полезно с точки зрения оптимизации затрат, но все же к данной мере относится негативно.

Я больше склоняюсь к консервативным методам проведения голосования, то есть к бумажному опроснику. Я столкнулся с тем, что зависают «Госуслуги». Я сомневаюсь, что более мощную платформу за короткий промежуток времени сделают именно для этой цели,сказал Гуков.