В Екатеринбург прилетел самолет с эвакуироваными из Индии туристами
Сегодня, 11:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь на 16 мая в аэропорту Кольцово приземлился самолет с туристами из Гоа, которые из-за пандемии коронавируса не смогли вовремя вернуться в Россию, пишут «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Всего доставлено 92 человека, это жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Остальные пассажиры отправятся в Москву.
50 туристов, из них шесть детей, после осмотра сотрудниками Роспотребнадзора, отправлены на двухнедельную изоляцию в обсерватор. Жителей других регионов доставят домой автобусами.
Напомним, за последнее время в Екатеринбург прибыло несколько бортов с эвакуированными туристами из Турции, Тайланда, Бали и других стран. Всех туристов по прилету помещают в обсерватор.
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