В Екатеринбург прилетел самолет с эвакуироваными из Индии туристами

Всего доставлено 92 человека, это жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. Остальные пассажиры отправятся в Москву.

50 туристов, из них шесть детей, после осмотра сотрудниками Роспотребнадзора, отправлены на двухнедельную изоляцию в обсерватор. Жителей других регионов доставят домой автобусами.