В Кушве силовики едва не выломали двери, пытаясь госпитализировать семью с COVID-19

По словам источника издания, решение суда о принудительной изоляции было вынесено в районе полудня. Через несколько часов бригада скорой помощи совместно с МВД и Роспотребнадзором попытались исполнить решение суда, но двери им не открыли.

Заболевшие мать и сын были готовы соблюдать полную изоляцию, находясь дома, но в больницу ехать не хотели. На место приехал начальник территориального ОВД подполковник Егор Ермаков.

Как сообщил глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, Ермаков уговаривал женщину не подвергать опасности жильцов дома.

В какой-то момент силовики хотели выломать двери и предупредили об этом суд и прокуратуру. Однако начальнику ОВД удалось уговорить женщину, и она открыла сама. Семью отвезли в больницу.

Также Горелых уточнил, что муж женщины также заболел коронавирусом и уже проходит лечение в больнице Нижнего Тагила.