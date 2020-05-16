В Кушве силовики едва не выломали двери, пытаясь госпитализировать семью с COVID-19
В Кушве 42-летняя местная жительница и ее 17-летний сын оказались заражены коронавирусом. Семью пришлось госпитализировать принудительно через суд, так как они отказывались покидать квартиру, пишет Ура.ру.
По словам источника издания, решение суда о принудительной изоляции было вынесено в районе полудня. Через несколько часов бригада скорой помощи совместно с МВД и Роспотребнадзором попытались исполнить решение суда, но двери им не открыли.
Заболевшие мать и сын были готовы соблюдать полную изоляцию, находясь дома, но в больницу ехать не хотели. На место приехал начальник территориального ОВД подполковник Егор Ермаков.
Как сообщил глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, Ермаков уговаривал женщину не подвергать опасности жильцов дома.
В какой-то момент силовики хотели выломать двери и предупредили об этом суд и прокуратуру. Однако начальнику ОВД удалось уговорить женщину, и она открыла сама. Семью отвезли в больницу.
Также Горелых уточнил, что муж женщины также заболел коронавирусом и уже проходит лечение в больнице Нижнего Тагила.
Пoведение, котoрое продемoнстрировала житeльница Кушвы, недoпустимо и мoжет привeсти к чрезвычaйным послeдствиям, в том числе — к уголoвной ответствeнности. Подвeргать опaсности жизни сoтни зeмляков недопустимo и преступнo, и я настoятельно рекoмендую грaжданам в подoбной ситуaции выпoлнять все прeдписания врaчей,отметил Валерий Горелых.