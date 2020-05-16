В Нижнем Тагиле в Пионерском сквере на Вагонке установили лягушек и запустили фонтан

Реконструкция сквера прошла в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его открытие пришлось на позднюю осень, поэтому фонтан заработал только в этом году.

Видео Видео: vk.com/ntagilorg

Два дня назад в чаше фонтана, который был возведен на месте неработающего, были установлены фигуры лягушек. В проекте реконструкции они появились по многочисленным просьбам жителей района. Такие же скульптуры украшали фонтан в советское время.

С 1 мая начали работу и другие фонтаны в Нижнем Тагиле — на набережной пруда, на площади Славы. Каскад фонтанов в парке имени Бондина пока остается закрытым.