В Нижнем Тагиле в Пионерском сквере на Вагонке установили лягушек и запустили фонтан
В Дзержинском районе Нижнего Тагила в Пионерском сквере, который был отремонтирован в прошлом году, заработал фонтан с фигурами лягушек, сообщает пресс-служба мэрии.
Реконструкция сквера прошла в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его открытие пришлось на позднюю осень, поэтому фонтан заработал только в этом году.
Два дня назад в чаше фонтана, который был возведен на месте неработающего, были установлены фигуры лягушек. В проекте реконструкции они появились по многочисленным просьбам жителей района. Такие же скульптуры украшали фонтан в советское время.
С 1 мая начали работу и другие фонтаны в Нижнем Тагиле — на набережной пруда, на площади Славы. Каскад фонтанов в парке имени Бондина пока остается закрытым.
Напомним, в этом году обслуживанием семи фонтанов в городе займется ООО «Гидравлика». Этими объектами стали «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46 у центральной аптеки, на площади Славы и на улице Ильича.