Заморозки до минус двух градусов ожидаются в Нижнем Тагиле
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Нижнего Тагила предупредила о похолодании на 17 и 18 мая.
По данным ЕДДС, ночью и утром в эти дни ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов. В связи с этим всех владельцев приусадебных хозяйств предупреждают о возможных повреждениях уже высаженных теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
Температура воздуха днём будет плюс 13-18 градусов, ночью около нуля. Местами в тёмное время суток могут пройти небольшие дожди, днём преимущественно без осадков.
На территории ГГО по-прежнему сохраняется угроза лесных пожаров из-за ветра, порывы которого 17 и 18 мая могут достигать 15 метров в секунду. Погоду в регионе будут определять ночью ложбина циклона, днём - гребень антициклона, сообщают синоптики.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий ЕДДС просить незамедлительно информировать по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.