Заморозки до минус двух градусов ожидаются в Нижнем Тагиле

По данным ЕДДС, ночью и утром в эти дни ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов. В связи с этим всех владельцев приусадебных хозяйств предупреждают о возможных повреждениях уже высаженных теплолюбивых сельскохозяйственных культур.

Температура воздуха днём будет плюс 13-18 градусов, ночью около нуля. Местами в тёмное время суток могут пройти небольшие дожди, днём преимущественно без осадков.

На территории ГГО по-прежнему сохраняется угроза лесных пожаров из-за ветра, порывы которого 17 и 18 мая могут достигать 15 метров в секунду. Погоду в регионе будут определять ночью ложбина циклона, днём - гребень антициклона, сообщают синоптики.