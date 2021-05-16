Перечень вакантных должностей в больницах утвердил Свердловский Минздрав

Врачи, которые устроятся на определенные должности, смогут получить единовременные компенсационные выплаты в 2021 году. Их стоимость составляет до одного миллиона рублей.
В общей сложности в списке значится 151 вакансия. Города и поселки региона нуждаются во врачах-терапевтах, неврологах, инфекционистах, акушерах-гинекологах, стоматологах, офтальмологах и хирургах. Также требуются фельдшеры в ФАПах, сообщает «Областная газета».
Напомним, в конце февраля стало известно, что по одной тысяче рублей начнут ежемесячно получать заслуженные врачи РСФСР, которые проживают в Свердловской области.