Арест лжегазовиков опровергли в полиции Нижнего Тагила

Арест лжегазовиков опровергли в полиции Нижнего Тагила
Арест лжегазовиков опровергли в полиции Нижнего Тагила
Вчера, 17:58ОбществоФото: 1MI
Информацию о задержании лжегазовиков, обманувших целый подъезд в многоквартирном доме Нижнего Тагила, опровергли в полиции.

Информация о задержании не является действительной, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Там отметили, что с точки зрения законности люди, предлагающие услуги по обслуживанию газового оборудования, не нарушают ничьих прав, а просто работают по завышенным ценам. Кроме того, тагильчанам не нужно впускать в квартиру неизвестных лиц и быть внимательными и бдительными.

Если к вам обращаются представители газовой службы — необходимо обратиться по официальному номеру телефону организации и уточнить, ведутся ли от их имени какие-либо работы, пояснили в ведомстве.

Напомним, в начале мая в группе «Инцидент Нижний Тагил» сообщалось, что лжегазовики в спецодежде обманули несколько пожилых людей в одной из многоэтажек города. По словам подписчицы, мошенницу задержали и забрали и ОП № 17.

Сюжеты:
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