Арест лжегазовиков опровергли в полиции Нижнего Тагила

Информация о задержании не является действительной, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Там отметили, что с точки зрения законности люди, предлагающие услуги по обслуживанию газового оборудования, не нарушают ничьих прав, а просто работают по завышенным ценам. Кроме того, тагильчанам не нужно впускать в квартиру неизвестных лиц и быть внимательными и бдительными.
Если к вам обращаются представители газовой службы — необходимо обратиться по официальному номеру телефону организации и уточнить, ведутся ли от их имени какие-либо работы, пояснили в ведомстве.
Напомним, в начале мая в группе «Инцидент Нижний Тагил» сообщалось, что лжегазовики в спецодежде обманули несколько пожилых людей в одной из многоэтажек города. По словам подписчицы, мошенницу задержали и забрали и ОП № 17.