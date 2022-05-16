Арест лжегазовиков опровергли в полиции Нижнего Тагила

Там отметили, что с точки зрения законности люди, предлагающие услуги по обслуживанию газового оборудования, не нарушают ничьих прав, а просто работают по завышенным ценам. Кроме того, тагильчанам не нужно впускать в квартиру неизвестных лиц и быть внимательными и бдительными.