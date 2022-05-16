Экс-заведующая детсада в Серове получила 4,2 млн зарплаты за фейковых подчиненных

За мошенничество предстанет перед судом бывшая заведующая детского сада в Серове. Причиной стало то, что она трудоустраивала своих знакомых и получала за них зарплату. Всего таким способом заведующая «заработала» 4,2 миллиона.

52-летняя бывшая заведующая детского сада № 11 «Золотой ключик» предстанет перед судом за мошенничество. По версии следствии, женщина с 2016 по 2021 годы фиктивно приняла на работу родственника и знакомых, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Они занимали должности грузчиков, воспитателей, младших воспитателей и учителей-логопедов. Каждый месяц женщина подписывала документы, согласно которым начислялась зарплата. Средства перечислялись на банковские карты, которые обвиняемая держала у себя. Одно из преступлений обвиняемая совершила, сговорившись с главным бухгалтером. Во время расследования на счета обвиняемой, машину и жилье был наложен арест.

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