Экс-заведующая детсада в Серове получила 4,2 млн зарплаты за фейковых подчиненных

Экс-заведующая детсада в Серове получила 4,2 млн зарплаты за фейковых подчиненных
Экс-заведующая детсада в Серове получила 4,2 млн зарплаты за фейковых подчиненных
Вчера, 12:53ОбществоФото: 1MI
За мошенничество предстанет перед судом бывшая заведующая детского сада в Серове. Причиной стало то, что она трудоустраивала своих знакомых и получала за них зарплату. Всего таким способом заведующая «заработала» 4,2 миллиона.

52-летняя бывшая заведующая детского сада № 11 «Золотой ключик» предстанет перед судом за мошенничество. По версии следствии, женщина с 2016 по 2021 годы фиктивно приняла на работу родственника и знакомых, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Они занимали должности грузчиков, воспитателей, младших воспитателей и учителей-логопедов. Каждый месяц женщина подписывала документы, согласно которым начислялась зарплата.

Средства перечислялись на банковские карты, которые обвиняемая держала у себя. Одно из преступлений обвиняемая совершила, сговорившись с главным бухгалтером.

Во время расследования на счета обвиняемой, машину и жилье был наложен арест.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
судСеровдетский сад#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы