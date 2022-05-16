Классики, резиночки, танцы: в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль уличного спорта

Пятый, юбилейный, фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!» пройдет в Нижнем Тагиле летом 2022 года. В программе мероприятий уличные танцы, классики, резиночки, киберфутбол и кибербаскетбол.

Организуется мероприятие на средства из Фонда президентских грантов. Теперь программа насчитывает 12 видов спорта, а игры будут проходить не один, а четыре месяца. В них смогут принять участие более одной тысячи детей и подростков от 6 до 17 лет. Одна из целей фестиваля — это продвижение уличного спорта. Организаторы хотят показать, что это тоже реальные соревнования, для подготовки к которым требуется немало сил. Сбор заявок на участие уже стартовал. Он продлится до 31 мая. С 3 по 5 июня пройдет жеребьевка, а также уличные игры по дворовому футболу. 5 июня состоится открытие соревнований и будут награждены финалисты дворового футбола. 12 июня пройдут соревнования по кибербаскетболу, а 26 июня — по киберфутболу. Они состоятся на улице Октябрьской революции, 44. Также участникам предлагается соревноваться в шашках, шахматах, классиках, резиночках, уличной атлетике, стритболу и других видах уличного спорта. Итоги соревнования будут подведены 11 сентября. Оставить заявку на участие можно в группе фестиваля. У команды обязательно должен быть совершеннолетний представитель, сообщил TagilCity.ru один из организаторов фестиваля Александр Коченков.

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