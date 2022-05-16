Национальный автомобильный союз: идея Собянина выпускать «Москвичи» - утопия

Эксперт не понимает как можно наладить полный цикл сборки «Москвичей». Тут же начнется проблема с дефицитом запчастей. У отечественных автопроизводителей большие проблемы даже с «Ладой» — отсутствуют машинокомплекты на «Гранту». «Москвичи» вообще пропали более 15 лет назад.