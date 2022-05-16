Национальный автомобильный союз: идея Собянина выпускать «Москвичи» - утопия

Национальный автомобильный союз: идея Собянина выпускать «Москвичи» - утопия
Национальный автомобильный союз: идея Собянина выпускать «Москвичи» - утопия
Сегодня, 00:17ОбществоФото: pxhere.com
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал утопией идею московского мэра Сергея Собянина снова начать выпускать легковые машины модели «Москвич».

Специалист считает невозможным возобновление производства таких авто. Об этом пишет NEWS.ru.

«Москвичи» просто «не отвечают никаким нормам безопасности и экологии и нарушают все требования к колесным транспортным средствам Таможенного союза».

Эксперт не понимает как можно наладить полный цикл сборки «Москвичей». Тут же начнется проблема с дефицитом запчастей. У отечественных автопроизводителей большие проблемы даже с «Ладой» — отсутствуют машинокомплекты на «Гранту». «Москвичи» вообще пропали более 15 лет назад.

Хайцеэр считает, что Москва может попытаться по-тихому начать взаимодействовать с Китаем или с Renault. Однако попасть в прошлое не получится.

«Ни один российский автомобиль не был хорошим, каждый выпускался недоделанным, это все были постоянно ломавшиеся конструкторы», — жалуется вице-президент Национального автомобильного союза.

Эксперт пояснил, что «Москвичи» и «в 1990-е не комплектовались толком, выходили с завода недоделанные — без рулей и сидений. И ценились «Москвичи» именно с жигулевским двигателем, а не с «родным».

В СССР «Москвич» никогда не создавался. За основу брали Renault. Делали это негласно через промышленный шпионаж. Выпускать на трассы устаревший транспорт неразумно, подвел итог Ян Хайцеэр.

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