ОК и ФКС России запускают серию видеороликов о мифах в киберспорте

Эксперты в формате видеоинтервью расскажут о том, чем киберспорт отличается от гейминга, а также почему компьютерный спорт приравнивается к традиционному.
В рамках проекта пользователи ОК смогут узнать об особенностях профессии киберспортсмена, полезных навыках, которые развиваются в ходе занятий, а также о перспективах развития индустрии. Зрители увидят серию интервью с ведущими экспертами в области киберспорта. Среди них президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, профессиональный спортивный психолог Надежда Сидорова, киберспортивный комментатор Ильдар Галеев, действующие спортсмены и победители крупных турниров Павел Калашников, Дмитрий Лопаткин, Антон Клёнов, а также депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.
Посмотреть интервью о популярных мифах в киберспорте пользователи соцсети смогут в официальной группе «Федерации компьютерного спорта России» в ОК. Видеоролики будут доступны с 16 мая в специальном плейлисте.
Дмитрий Смит, президент ФКС России:
«Киберспорт — это уникальная вещь, потому что он находится на стыке трёх направлений: технологий, спорта и шоу. Последнее особенно важно, ведь за внимание зрителя киберспорт конкурирует не только с другими видами спорта, но и с кино или театром. Например, человек может совершать пробежку и при этом слушать трансляцию киберспортивного события — как радио. Так, киберспорт становится очень гибким, объёмным и всепроникающим. Поэтому я считаю, что будущее за киберспортом».
ОК регулярно реализует и поддерживает социальные и образовательные инициативы. В их числе ежегодный проект об осознанном родительстве #МеняВолнует. Он включал в себя просветительские лонгриды и прямые эфиры на актуальные темы, посвященные разным этапам родительства: от рождения ребенка до взаимоотношений с взрослыми детьми. В социальной сети уже проводились собственные киберспортивные онлайн-состязания в рамках ОК Challenge по самым популярным киберспортивным дисциплинам, включая Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Dota 2, Quake Champions и Overwatch.
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