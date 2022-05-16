Определены победители фестиваля-конкурса Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

Определены победители фестиваля-конкурса Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
Определены победители фестиваля-конкурса Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:46ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Всероссийский фестиваль «Возьмемся за руки, друзья», посвященный творчеству Булата Окуджавы, прошел в Нижнем Тагиле. Гран-при конкурса получила Светлана Спесивцева из Озерска, Челябинской области.

В этом году в фестивале участвовали лучшие авторы 15 муниципальных образований Свердловской области, семи регионов и ДНР.

Светлана Спесивцева представила в новой номинации «Женская тема в репертуаре Окуджавы» — композицию «Новое утро». Также дипломы лауреатов I степени получили свердловчане Михаил Гробов и народный коллектив «Дежавю», Галина Шапкина из Москвы, ансамбль «Автограф» из Тюменской области. Специальный приз главы города получил ансамбль «Крылья» из Екатеринбурга.

На мероприятии присутствовал заместитель губернатора региона Павел Креков. Перед началом конкурс он проверил ход реконструкции культурного центра «Дом Окуджавы». По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, все сроки, указанные в контракте, соблюдаются. В канун 300-летия города запланировано торжественное открытие.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Павел Креков во время вручения наград по итогам фестиваля отметил, что Булат Окуджава является наиболее ярким представителем авторской песни в России.

Нам, уральцам, приятно напомнить о том, что он несколько лет в детстве прожил в Нижнем Тагиле, пару раз возвращался сюда в зрелом возрасте. Его творческое наследие действительно велико: он написал более 800 стихотворений, сочинил больше 200 эстрадных и авторских песен, говорит Креков.

Напомним, фестиваль, посвященный творчеству Булата Окуджавы был создан для популяризации его творчества среди молодежи, открытия и роста новых авторов, а также обмена опытом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
фестивальБулат ОкуджаваНижний Тагил#2
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