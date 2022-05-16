Определены победители фестиваля-конкурса Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

Нам, уральцам, приятно напомнить о том, что он несколько лет в детстве прожил в Нижнем Тагиле, пару раз возвращался сюда в зрелом возрасте. Его творческое наследие действительно велико: он написал более 800 стихотворений, сочинил больше 200 эстрадных и авторских песен, говорит Креков.