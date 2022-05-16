Проект для сохранения Треуховского дома в Тагиле разработает петербургская фирма

Проект для сохранения Треуховского дома в Тагиле разработает петербургская фирма
Проект для сохранения Треуховского дома в Тагиле разработает петербургская фирма
Вчера, 19:43ОбществоФото: pixabay.com
Разработкой научно-проектной документации для сохранения бывшего дома служащих Демидова на улице Кирова, 21 в Нижнем Тагиле займется ООО «Градпроект» из Санкт-Петербурга.

Соответствующей требованиям аукциона была признана только одна заявка от ООО «Градпроект», всего на тендер заявились две фирмы.

ООО «Градпроект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году, гендиректором организации является Сергей Бедарев. Компания занимается деятельностью в сфере архитектуры, связанной с созданием архитектурных объектов. За время работы фирма была поставщиком в 30 госконтрактах на сумму 20,2 миллиона рублей. Основными поставщиками являются Санкт-Петербургские «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова» и МФЦ.

Дом на улице Кирова, 21 — объект культурного наследия регионального значения, здание входит в ансамбль «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова». В течение 180 дней подрядчик должен разработать проектную документацию по консервации, реставрации и воссозданию дома.

Дом для заводских служащих Демидова в свое время принадлежал купцу Ивану Треухову, а советское время в здание отдали под Нижнетагильское музыкальное училище.

Напомним, на ремонт объекта культурного наследия, построенного в духе советского конструктивизма, на улице Ильича, 2 в Нижнем Тагиле выделено 72,9 миллиона рублей.

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