Проект для сохранения Треуховского дома в Тагиле разработает петербургская фирма

ООО «Градпроект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году, гендиректором организации является Сергей Бедарев. Компания занимается деятельностью в сфере архитектуры, связанной с созданием архитектурных объектов. За время работы фирма была поставщиком в 30 госконтрактах на сумму 20,2 миллиона рублей. Основными поставщиками являются Санкт-Петербургские «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова» и МФЦ.