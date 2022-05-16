Сайт Tagilcity.ru атаковали хакеры, а глава Тагила Владислав Пинаев уехал на Донбасс

Почти сутки сайт TagilCity.ru не работал из-за хакерских атак, подрядчик моста на Циолковского сам переносит сроки работ без согласования с мэрией, а в центре города торгуют контрафактом — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях за три дня — с 14 по 16 мая — в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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