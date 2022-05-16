Сайт Tagilcity.ru атаковали хакеры, а глава Тагила Владислав Пинаев уехал на Донбасс

15 и 16 мая больше двухсот региональных сайтов в 46 городах России подверглись атаке хакеров. Не стали исключением и 22 новостных сайта холдинга 1MI, в том числе и TagilCity.ru. При этом атакой занимались не продвинутые и заматеревшие хакеры, а сотни обычных пользователей глобальной паутины. Как наши специалисты «лечили» серверы и почему атака вообще стала возможна, читайте в нашем материале.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев уехал в самое пекло — на Донбасс. Там градоначальник планирует подписать 17 мая соглашение об отношениях и будущем взаимодействии Тагила и Луганска.
В тагильской мэрии опровергли информацию о переносе сроков строительства моста на Циолковского. Согласно подписанным и утверждённым документам, конечной датой, когда движение по путепроводу будет открыто, является начало, а не конец июля. Кто и зачем переносит сроки, а также что грозит подрядчику, читайте ниже.
В пятый раз в Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль уличного спорта. Подать заявки смогут все желающие до конца мая, а с 1 июня начнутся состязания. Если вы хотите стать лучшим среди уличных футболистов или филигранно прыгаете на резиночке, тогда информация ниже точно для вас.
Выгуливающие на территории ДК «Юбилейный» своих питомцев тагильчане то ли не видят развешанные по периметру объявления, то ли игнорируют их. Кстати, понять суть вывесок не так уж и сложно — на территории дворца культуры гулять с собаками запрещено.
Полицейские нашли тех, кто разбил стекла у ларьков на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Зачем группа молодых людей взяла в руки арматуру, а также кто будет платить за их приключения, читайте ниже.
За 18 «полторашек» контрафактного алкоголя, которые перед новым годом правоохранители нашли в одном из магазинов в центре Нижнего Тагила, предпринимателя оштрафовал суд. 10 тысяч рублей он обязан выплатить государству, а всю продукцию — уничтожить.
Свердловчанин, будучи под действием алкоголя, решил придумать свои правила дорожного движения в центре Екатеринбурга. После приезда представителей закона, дебошир не успокоился, стал называть себя полковником и даже попытался помочиться на ехавшие мимо автомобили.
Атаковали свердловчан не только хакеры, но и клещи — на насекомых жалуются жители больших и малых городов региона. От укусов страдают как взрослые, так и дети. Как и где уже обработали территории, а также какие меры стоит принимать в случае укуса клеща, читайте ниже.