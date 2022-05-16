Тагильский сайт TagilCity.ru подвергся крупнейшей Ddos-атаке от украинских хакеров

15 мая и утром 16 мая под мощной и изощренной кибератакой находилось 234 региональных сайта в 46 городах России. Среди них 22 новостных сайта холдинга 1MI, в том числе и TagilCity.ru.
Хакеры задействовали тысячи «живых» пользователей, которые запустили на своих компьютерах специальный скрипт, который атакует сайты. При этом компьютеры взломщиков не перегружаются, а они могут работать и в других местах. Разрушительный эффект достигается именно за счет массовости.
Например, в Карелии кибератаке подверглись сайты четырех лидеров региона: «КарелИнформ» (входит в федеральный холдинг 1MI), «Губерния Daily», «Столица на Онего» и «Петрозаводск говорит». Вместе с ними не работают еще более двух десятков региональных сайтов новостей.
Атакуемых сайтов очень много, сейчас хакеры выбрали в качестве жертвы региональные новостные сайты. Они каждый день выбирают новую цель, взломщиков-добровольцев очень много, именно поэтому не работают стандартные методы защиты, рассказал редакции TagilCity.ru IT-специалист национального координационного центра по компьютерным инцидентам.
Среди хакеров доминируют взломщики из Украины, но есть активисты и из других стран. Они публично анонсировали «день борьбы с российской пропагандой», их целью стали региональные российские СМИ. Сейчас все силы IT-специалистов направлены на отражение Ddos-атак, они взаимодействуют с национальным центром по компьютерным инцидентам, по данным «Новых известий».