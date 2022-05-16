Тагильский сайт TagilCity.ru подвергся крупнейшей Ddos-атаке от украинских хакеров

Среди хакеров доминируют взломщики из Украины, но есть активисты и из других стран. Они публично анонсировали «день борьбы с российской пропагандой», их целью стали региональные российские СМИ. Сейчас все силы IT-специалистов направлены на отражение Ddos-атак, они взаимодействуют с национальным центром по компьютерным инцидентам, по данным «Новых известий».