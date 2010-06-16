Депутаты запретят рассылку рекламных SMS без разрешения

Новый документ депутаты рассмотрят осенью. Сейчас в законе о рекламе говорится, что распространение рекламы по сетям электросвязи, к которым относится и мобильная связь допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата. Но в законе не указано, что подразумевается под предварительным согласием. Новые поправки явно задают письменную форму такого согласия. По данным издания, поправки также уточнят понятие автоматической рассылки рекламы.