Депутаты запретят рассылку рекламных SMS без разрешения
16 июня 2010, 16:23ОбществоArtem
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В Госдуму поступил законопроект, запрещающий рассылку рекламных SMS и голосовых телефонных сообщений без письменного согласия абонента, пишет "Российская газета".
Новый документ депутаты рассмотрят осенью. Сейчас в законе о рекламе говорится, что распространение рекламы по сетям электросвязи, к которым относится и мобильная связь допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата. Но в законе не указано, что подразумевается под предварительным согласием. Новые поправки явно задают письменную форму такого согласия. По данным издания, поправки также уточнят понятие автоматической рассылки рекламы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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