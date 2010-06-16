«Евраз» оплатил путевки на Черное море для детей работников ВГОКа
16 июня 2010, 17:14ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
37 детей работников ВГОКа отправились на отдых в Крым, сообщает пресс-служба уральских предприятий «Евраза».
Как рассказал директор ВГОК по социальным вопросам Сергей Галушко, работники ВГОКа оплачивают лишь 5% от общей стоимости путевки, остальную сумму оплатит «Евраз». Кроме того, компания берет на себя расходы на железнодорожные билеты.
На Черноморском побережье дети проведут 24 дня. Их ждет удобная база отдыха, трехразовое питание, культурная программа. Дети побывают на экскурсиях в Севастополе, Керчи, Судаке, Ялте, а также посетят аквапарк и дельфинарий.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей