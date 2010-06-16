«Евраз» оплатил путевки на Черное море для детей работников ВГОКа

Как рассказал директор ВГОК по социальным вопросам Сергей Галушко, работники ВГОКа оплачивают лишь 5% от общей стоимости путевки, остальную сумму оплатит «Евраз». Кроме того, компания берет на себя расходы на железнодорожные билеты.