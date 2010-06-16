Главврачи города Нижний Тагил обратились к депутатам за помощью

В письме отмечено, что финансовая ситуация в отрасли крайне напряженная, поэтому учреждения муниципальной системы здравоохранения не могут заключить договоры на коммунальные услуги и приобретение медикаментов. Кроме того, не решён вопрос о погашении кредиторской задолженности по отрасли, которая на начало года составила 73,5 миллиона рублей, отметили в пресс-службе городской думы. Зам.главы города Андрей Ларин заверил, что при ближайшем уточнении бюджета предусмотрено увеличить ассигнования Управлению здравоохранения на 30 миллионов. В том числе 10,5 миллионов – на оплату отопления и горячего водоснабжения медучреждений, 2 миллионоа – на финансирование высокотехнологичной кардиологической помощи ЦГБ№4. А по предложению депутатов городской думы, впервые в истории города будет приобретен реанимобиль самого высокого класса, также будут заложены средства на фонд оплаты труда вводимого в строй перинатального центра и дополнительного персонала медработников в детсадах.