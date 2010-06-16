Кузнецов и Ларионов из г. Нижний Тагил готовятся к новым стартам

Соревнования пройдут с 18-го по 20-е июня в Праге. Как рассказала нам тренер тагильской каное-двойки Ольга Гвоздева, в связи с ограничением дней пребывания в Шенгенской зоне, сборная команда России вынуждена участвовать только в двух этапах Кубка мира в 1-ом в Праге и в 3-ем в Аугсбурге. Спортсмены надеются, что наводнение в Европе не воспрепятствует проведению соревнований, как это случилось с чемпионатом Европы. Завтра у Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова заключительная тренировка в канале. Соревнования пройдут в три дня. Порядок старта несколько необычный, отмечает Ольга Гвоздева. До обеда выступают все каноисты, после обеда все байдарки.