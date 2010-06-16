Лучший милиционер-водитель работает в г. Нижний Тагил

Он служит в ОВО уже почти 20 лет и зарекомендовал себя только с лучшей стороны, рассказал нам старший инспектор по служебно-боевой подготовке батальона милиции ОВО при нижнетагильском УВД Максим Халитов. На конкурсе профмастерства милиционеры-водители ОВО сдавали зачёты по правилам дорожного движения, стрельбу из различных положений, демонстрировали свою физическую подготовку и владение приёмами борьбы. Сразу по трём из этих зачётов тагильский милиционер стал лучшим, отметил Максим Халитов.