Молодые ученые получат премии
16 июня 2010, 16:15ОбществоArtem
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Получить губернаторские премии смогут молодые ученые Свердловской области.
Как сообщает портал Weburg.ru, конкурс уже стартовал. Всего в этом году будут присуждены 16 премий, в размере 100 тысяч рублей каждая. Срок представления работ на конкурс — до 1 ноября. Возраст соискателей не должен превышать 35 лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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