Молодые ученые получат премии

Как сообщает портал Weburg.ru, конкурс уже стартовал. Всего в этом году будут присуждены 16 премий, в размере 100 тысяч рублей каждая. Срок представления работ на конкурс — до 1 ноября. Возраст соискателей не должен превышать 35 лет.