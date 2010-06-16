Призывники «косят» от армии, притворяясь наркоманами

В военкоматах признаются, что прежде с подобным никогда не сталкивались, сообщает «Новый Регион». Как рассказала изданию начальник отдела военного комиссариата Качканара Лилия Карченкина, в нынешний призыв на сборный пункт в Егоршино прибыли сразу 100 призывников в состоянии наркотического опьянения.