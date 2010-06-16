Призывники «косят» от армии, притворяясь наркоманами
16 июня 2010, 16:50Обществоpopstas
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На Урале призывники придумали новый способ уклонения от армии: они намеренно употребляют наркотики, надеясь, что их признают наркозависимыми и освободят от срочной службы.
В военкоматах признаются, что прежде с подобным никогда не сталкивались, сообщает «Новый Регион». Как рассказала изданию начальник отдела военного комиссариата Качканара Лилия Карченкина, в нынешний призыв на сборный пункт в Егоршино прибыли сразу 100 призывников в состоянии наркотического опьянения.
Туда направлен сотрудник Управления Госнаркоконтроля по Свердловской области, а по всем комиссариатам и призывным пунктам ПУрВО разослана телефонограмма, с перечислением населенных пунктов, поставивших в Егоршино таких призывников. По числу «наркоманов-уклонистов» лидируют Нижний Тагил, Екатеринбург и Первоуральск.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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