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С 18 июня в г. Нижний Тагил отключат холодную воду
Сюжеты:
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С 18 июня в г. Нижний Тагил отключат холодную воду

16 июня 2010, 16:57ОбществоArtem
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