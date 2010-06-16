С 18 июня в г. Нижний Тагил отключат холодную воду

Специалисты заменят узлы, которые сильно износились и могут спровоцировать аварию. В основном, это – запирающее оборудование на водоводах. Его замена позволит в случае аварии отключать от водоснабжения как можно меньшее количество тагильчан. Из-за остановки Черноисточинского гидроузла в эти выходные без холодной воды останутся жители Дзержинского района, Гальяно-Горбуновского массива, Северного и Сухоложского поселков, Новой Кушвы. Ее подачу отключат уже в пятницу, 18-го июня в 6 часов утра. А вернется вода потребителям, как ожидается, в ночь на понедельник, 20-е июня. Всех, кого коснется плановое отключение, просят сделать запас воды. А, уходя из дома, обязательно проверьте, закрыты ли краны. Кроме того, в первые два дня, после того как холодная вода вернётся, Дмитрий Бованенко рекомендует её пропускать и не пить в некипячёном виде.