Сбербанк будет возить наличные во взрывоопасных контейнерах

В ближайшее время новая система будет внедрена в Сбербанке, инкассатор которого Александр Шурман летом прошлого года организовал самую масштабную в истории России кражу 250 миллионов рублей, пишет «КоммерсантЪ». О внедрении новой технологии перевозки наличных сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский. Контейнеры оснащены защитой: при попытке его вскрыть происходит мини-взрыв, в результате которого 80% площади банкнот покрываются краской. Использовать или обменять такие деньги злоумышленники уже не смогут. ЦБ будет принимать такие деньги только у банка-владельца. В пример Лунтовский привел опыт Франции, где инкассаторы, перевозящие наличные деньги в защитных контейнерах, вообще не используют оружие и бронированный транспорт, а в случае нападения отдают контейнер грабителям. И еще не было ни одного случая, чтобы эти деньги удалось достать невредимыми из контейнера.