Свердловская область завершила посевную кампанию

Из общего объема ярового сева более 350-ти тысяч гектаров отдано под зерновые и зернобобовые культуры, передаёт Интерфакс-Урал. "Площади зерновых в этом году по сравнению с прошлым годом снизились, но в то же время увеличились посевы кормовых, это в первую очередь связано с нуждами животноводческих хозяйств области. Возросли также посевы технических культур, таких как рапс, который идет на маслосемена", - говорится в сообщении.