Свердловская область завершила посевную кампанию
16 июня 2010, 16:20ОбществоArtem
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Свердловская область завершила посевную кампанию 2010 года, яровой сев составил более 475 тыс. гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
Из общего объема ярового сева более 350-ти тысяч гектаров отдано под зерновые и зернобобовые культуры, передаёт Интерфакс-Урал. "Площади зерновых в этом году по сравнению с прошлым годом снизились, но в то же время увеличились посевы кормовых, это в первую очередь связано с нуждами животноводческих хозяйств области. Возросли также посевы технических культур, таких как рапс, который идет на маслосемена", - говорится в сообщении.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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