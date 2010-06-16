Уралец перевел на русский язык книгу времен заката Римской империи

«Сатурналии» сохранили множество цитат и фрагментов из навеки утраченных античных манускриптов. Первый в России полный перевод «Сатурналий» с латыни на русский вышел в издательстве Уральского государственного университета. Тираж книги, объемом в 370 страниц составил 300 экземпляров. Как рассказал ИТАР-ТАСС директор издательства Алексей Подчиненов, перевод был выполнен по оригинальному изданию «Сатурналий», хранящемуся в отделе редких книг Научной библиотеки УрГУ. Этой книге 1,5 тысячи лет. «Сатурналии» написаны в жанре «философского пира». Персонажи беседуют за столом о музыке, литературе, ораторском искусстве.