В Нижнем Тагиле открылся первый компьютерный супермаркет федеральной сети DNS
17 июня 2010, 00:21ОбществоИрина Гольмгрейн
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Компьютерный супермаркет DNS - это первый магазин подобного формата в нашем городе – весь товар, а это более 7000 наименований, представлен в наличии на полках супермаркета.
Купить любой из товаров представленных в on-line каталоге компанииможно в торговомцентре «Александровский Пассаж»- DNS расположен в цокольном этаже.
Но главное отличие супермаркета DNS это цены, которые зачастуюниже чем в Екатеринбурге.
Теперь тагильчанам не нужно ехать в столицу Урала чтобы купитьноутбук или комплектующие для компьютера –
- более 150 моделей ноутбуков по цене от 9995 рублей
- более 140 моделей мониторов от 3895 рублей
- более 130 моделей сотовых телефонов и коммуникаторов от 825рублей
более 60 моделей ЖК телевизоров от 7295 рублей
более 40 моделей готовых компьютеров от 4995 рублей
И это только на витрине! Также комплектующие, флешки, картриджи,принтеры, оргтехника и многое другое!
Посетители и первые покупатели уже смогли оценить новыйкомпьютерный супермаркет DNS!
Супермаркет«DNS в Пассаже»
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 22, ТЦ «Александровский Пассаж»,цокольный этаж.
Телефон: (3435) 47-64-34
Режим работы 10.00-20.00, ежедневно, без выходных и перерывов.
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