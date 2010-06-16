В Нижнем Тагиле открылся первый компьютерный супермаркет федеральной сети DNS

Купить любой из товаров представленных в on-line каталоге компанииможно в торговомцентре «Александровский Пассаж»- DNS расположен в цокольном этаже.

Но главное отличие супермаркета DNS это цены, которые зачастуюниже чем в Екатеринбурге.

Теперь тагильчанам не нужно ехать в столицу Урала чтобы купитьноутбук или комплектующие для компьютера –

более 150 моделей ноутбуков по цене от 9995 рублей

более 140 моделей мониторов от 3895 рублей

более 130 моделей сотовых телефонов и коммуникаторов от 825рублей

более 100 моделей фото- и видео камер от 2595 рублей более 80 моделей принтеров и МФУ от 995 рублей

от 7295 рублей более 40 моделей готовых компьютеров от 4995 рублей более 60 моделей ЖК телевизоров

И это только на витрине! Также комплектующие, флешки, картриджи,принтеры, оргтехника и многое другое!

Посетители и первые покупатели уже смогли оценить новыйкомпьютерный супермаркет DNS!

Супермаркет«DNS в Пассаже»

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 22, ТЦ «Александровский Пассаж»,цокольный этаж.

Телефон: (3435) 47-64-34

Режим работы 10.00-20.00, ежедневно, без выходных и перерывов.