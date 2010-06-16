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В Нижнем Тагиле открылся первый компьютерный супермаркет федеральной сети DNS
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле открылся первый компьютерный супермаркет федеральной сети DNS

17 июня 2010, 00:21ОбществоИрина Гольмгрейн
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