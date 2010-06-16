В управлении здравоохранения г. Нижний Тагил есть вакансии
16 июня 2010, 16:39ОбществоArtem
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Для кандидатов объявлен конкурс. По его итогам планируют выбрать заместителей начальника по экономическим вопросам, а также по родовспоможению и детству.
Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муниципальной или государственной службы, либо от четырех лет работы по специальности. Также управление здравоохранения принимает резюме на участие в конкурсе на замещение должностей главного специалиста и ведущего специалиста по работе с обращениями граждан. Документы от кандидатов ждут до 12-го июля по адресу: Красноармейская, 44, кабинет 16. Все подробности на городском портале www.ntagil.org
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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