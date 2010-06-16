В управлении здравоохранения г. Нижний Тагил есть вакансии

Кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муниципальной или государственной службы, либо от четырех лет работы по специальности. Также управление здравоохранения принимает резюме на участие в конкурсе на замещение должностей главного специалиста и ведущего специалиста по работе с обращениями граждан. Документы от кандидатов ждут до 12-го июля по адресу: Красноармейская, 44, кабинет 16. Все подробности на городском портале www.ntagil.org