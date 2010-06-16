Высокоскоростную магистраль до Москвы построят не ранее 2020 года

Об этом РИА Новости рассказал зам.начальника СвЖД Сергей Нех. Он отметил, что в ближайшие годы приступить к началу реализации этого проекта не представляется возможным. Проект предполагает, что по новой магистрали из Екатеринбурга люди смогут добираться, например, до Казани за два часа (сейчас время в пути составляет 15 часов), до Перми и Уфы - за час (сейчас – 6 часов).