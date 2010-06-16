За Интернет-форумами будет следить специальный госорган

Судьи решили, что следить за содержанием подобных сообщений будет уполномоченный госорган. Ответственность для СМИ наступит лишь в том случае, если после обращения надзорного ведомства редакция не отреагирует на претензию о злоупотреблении свободой массовой информации.

Ответственность для СМИ наступит лишь в том случае, если после обращения надзорного ведомства редакция не отреагирует на претензию о злоупотреблении свободой массовой информации.

«Если на сайте сети Интернет, зарегистрированном в качестве СМИ, комментарии читателей размещаются без предварительного редактирования (например, на форуме читателей материалов такого сайта), то в отношении содержания этих комментариев следует применять правила, установленные в части 2 статьи 24 и п. 5 ч. 1 ст. 57 закона «О СМИ» для авторских произведений, идущих в эфир без предварительной записи», — говорится в постановлении, принятом единогласно.

«В случае поступления обращения уполномоченного государственного органа, установившего, что размещенные комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации, редакция указанного СМИ вправе удалить их с сайта либо отредактировать, руководствуясь положениями ст. 42 закона «О СМИ». Если комментарии, представляющие собой злоупотребление свободой массовой информации и после этого остаются доступными для пользователей данного сайта сети Интернет, то правила п. 5 ч. 1 ст. 57 закона «О СМИ» не применяются», — постановил пленум.

«С учетом этого при рассмотрении вопроса о допустимости привлечения редакции к ответственности судам следует выяснять, выдвигались ли уполномоченным государственным органом требования об удалении сведений форума, а также было ли произведено удаление либо редактирование сведений, в связи с распространением которых перед судом поставлен вопрос о привлечении редакции к ответственности», — отмечается в документе.

Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации предусмотрена ст. 4 закона «О СМИ». В ней запрещается публиковать сообщения, содержание призывы к свержению государственной власти или, например, информацию о способах изготовления и местах приобретения наркотиков или взрывчатых веществ и т.д.

Как пояснил журналистам запредседателя Верховного суда Василий Нечаев, редакция зарегистрированного СМИ вправе сама решать, как быть с комментарием пользователя, вызвавшим нарекание у надзорного органа.

«Если какие-то высказывания на форуме будут неприличные и Роскомнадзор попросит их снять, редакция снимет, тут никакой ответственности не наступит. Если не снимут, то нужно будет доказывать, что претензии не обоснованы или понести ответственность», — сказал зампред Верховного суда.

Как отметил он, незарегистрированные СМИ в Интернете не будут освобождаться от ответственности, для них она наступит по Гражданскому кодексу.