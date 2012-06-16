Для всех тагильчан, мечтающих о домашних питомцах, 17 июня проводится выставка беспородных животных

Там тагильчан будут ждать щенки и котята, желающие обрести хозяев. Для тех гостей, кто не выберет питомцев из животных, присутствующих на выставке, будет вестись прием заявок. Кроме того, в ГДМ будут работать ветеринарные врачи, консультанты в области правильного питания и ухода, рассказывает одна из организаторов выставки Мария Лисина.

Вы можете получить любую консультацию абсолютно бесплатно, а также выбрать себе питомца и забрать его домой! Животные будут отдаваться лицам старше 20 лет и только строго при наличии паспорта объясняет Мария.

Также на выставке будет организована работа с детьми. Каждый ребенок сможет нарисовать понравившегося питомца или то, что ему подскажет его фантазия. Прямо на месте проведения выставки животных будет организована экспозиция художественных работ деток.

Организаторами выставки являются НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и общество защиты животных «ЗооМир».

Фото с выставки беспородных животных, прошедшей 15 апреля.