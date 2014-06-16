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Боитесь перебоев с электроэнергией? Позаботьтесь об альтернативных ее источниках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Боитесь перебоев с электроэнергией? Позаботьтесь об альтернативных ее источниках

16 июня 2014, 08:50Обществоadmin3
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