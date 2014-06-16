Боитесь перебоев с электроэнергией? Позаботьтесь об альтернативных ее источниках

Технический прогресс, динамично развиваясь, постоянно предлагает человечеству различные чудеса техники. Однако большинство изобретений не может функционировать без электрической энергии. Поэтому при возникновении проблем, связанных с электроснабжением, все полезные технические разработки ставятся под сомнение. В связи с этим необходимо задуматься об альтернативных источниках электроэнергии, одним из которых являются дизельные генераторы . Работают такие агрегаты на основе дизельного топлива, вследствие чего приводится в действие мотор, преобразовывая механическую энергию в электричество. Важно заметить, что расход топлива при этом минимальный.

Дизельные электростанции зачастую используются в качестве основного источника электричества в загородных домах, вахтовых поселках, на сельскохозяйственных угодьях, то есть там, где существуют перебои с электроэнергией или наблюдается полное ее отсутствие. Кроме того, дизельные генераторы могут служить и резервным источником электричества. Их применяют в том случае, когда постоянные отключения электрической энергии могут стать причиной возникновения различных проблем, приносящих неудобства, а в некоторых случаях и приводящих к необратимым последствиям (повреждение аппаратуры, отсутствие нормального функционирования учреждений, угроза человеческой жизни).