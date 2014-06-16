Боитесь перебоев с электроэнергией? Позаботьтесь об альтернативных ее источниках
При возникновении проблем, связанных с электроснабжением, все полезные технические разработки ставятся под сомнение. В связи с этим необходимо задуматься об альтернативных источниках электроэнергии.
Технический прогресс, динамично развиваясь, постоянно предлагает человечеству различные чудеса техники. Однако большинство изобретений не может функционировать без электрической энергии. Поэтому при возникновении проблем, связанных с электроснабжением, все полезные технические разработки ставятся под сомнение. В связи с этим необходимо задуматься об альтернативных источниках электроэнергии, одним из которых являются дизельные генераторы. Работают такие агрегаты на основе дизельного топлива, вследствие чего приводится в действие мотор, преобразовывая механическую энергию в электричество. Важно заметить, что расход топлива при этом минимальный.
Дизельные электростанции зачастую используются в качестве основного источника электричества в загородных домах, вахтовых поселках, на сельскохозяйственных угодьях, то есть там, где существуют перебои с электроэнергией или наблюдается полное ее отсутствие. Кроме того, дизельные генераторы могут служить и резервным источником электричества. Их применяют в том случае, когда постоянные отключения электрической энергии могут стать причиной возникновения различных проблем, приносящих неудобства, а в некоторых случаях и приводящих к необратимым последствиям (повреждение аппаратуры, отсутствие нормального функционирования учреждений, угроза человеческой жизни).
Удобство и практичность использования подобных установок обусловлены следующими факторами:
- Экономичность. Если сравнить дизельные генераторы с другими устройствами, которые вырабатывают электроэнергию, то можно понять, что данная мини-электростанция самая выгодная по затратам, так как дизельное сырье является очень экономным топливом.
- Регулируемые мощности. Дизельные электростанции способны вырабатывать электричество, используемое для разнообразных целей. При этом мощность станции может свободно контролироваться владельцем.
- Автономность. Это, пожалуй, основное достоинство данных агрегатов. Ведь они могут работать независимо от подачи электричества местными электросетями.
- Ремонтопригодность. Современные дизельные генераторы – это устройства, которые даже при наличии серьезных неисправностей с успехом ремонтируются. Здесь любая деталь подлежит замене. Поэтому данные агрегаты могут прослужить достаточно долгое время.
Статья основана на материалах компании GENERENT, сайт http://www.generent.ru/