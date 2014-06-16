«Пока она умирала»: в репертуаре Нижнетагильского драматического театра – новая комедия (ФОТО)
В минувшую субботу премьерная публика драматического театра поздравила с рождением комедии «Пока она умирала» режиссера спектакля заслуженного артиста РФ Игоря Булыгина, художника Веру Козак и, конечно, артистов не только искренним смехом и продолжительными вызовами на поклон, но и криками «Браво!».
Увлекательный незамысловатый сюжет доброй комедии, просто сказочная развязка, добрые люди, которым повезло стать счастливыми, пришлись зрителю по душе. И уютная атмосфера спектакля, и любимые многими актеры порадовали театралов.
Ольга Павловна Черепова, руководитель литературной части театра:
Любопытно, что роль Татьяны в комедии играют по очереди две актрисы - Татьяна Рапопорт и Наталия Соничкина. Их героини - одинаково одинокие женщины, одинаково внезапно вознагражденные пусть поздней, но все-таки случившейся встречей с принцем. пусть не на белом коне, зато с белыми розами и дачей на Канарах (его играет Андрей Рывкин). Но при этом, Татьяны в спектакле совершенно разные, и отношения с матерью (Светлана Трубчанинова) у каждой свои. И каждая по-своему относится к собственной «выходке» с приглашением в дом (на радость матери) незнакомой девицы - ее долгожданной «внучки», в роли которой зрители увидели Марианну Булыгину...
Фотографии с официального сайта Нижнего Тагила
Многие знают, что актеры, певцы, ведущие - вообще все сценические профессии - вынуждены пользоваться очень яркой косметикой, ведь иначе их лицо просто не будет видно из зрительного зала. Естественно, в обычной жизни стоит пользоваться не театральным гримом, достаточно израильской косметики Дэаура, которая поможет скрыть недостатки кожи и даже справиться с признаками старения, которые до этого момента считалось неразрешимыми без хирургического вмешательства.