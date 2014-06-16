«Пока она умирала»: в репертуаре Нижнетагильского драматического театра – новая комедия (ФОТО)

Любопытно, что роль Татьяны в комедии играют по очереди две актрисы - Татьяна Рапопорт и Наталия Соничкина. Их героини - одинаково одинокие женщины, одинаково внезапно вознагражденные пусть поздней, но все-таки случившейся встречей с принцем. пусть не на белом коне, зато с белыми розами и дачей на Канарах (его играет Андрей Рывкин). Но при этом, Татьяны в спектакле совершенно разные, и отношения с матерью (Светлана Трубчанинова) у каждой свои. И каждая по-своему относится к собственной «выходке» с приглашением в дом (на радость матери) незнакомой девицы - ее долгожданной «внучки», в роли которой зрители увидели Марианну Булыгину...