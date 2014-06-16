Расширение сотрудничества с германскими производителями

Руководство компании Славдом в мае 2014 года провело акцию по укреплению связей с германскими производителями строительных материалов. Такие мероприятия менеджеры Славдом проводят с целью наладить новые каналы и открыть новые рынки, чтобы расширить ассортимент и предложить своим клиентам новые передовые продукты. В Германии руководители компании Славдом ознакомились с менеджментом и производственными мощностями компаний Laumans, Feldhaus Klinker и Stroeher. Это производители черепицы и керамики, которая считается одной из лучших в Европе.

Заводы бренда Laumans производят керамическую черепицу лучшего качества. Отличительной особенностью этого производителя является оригинальная технология глазурирования поверхности черепицы. Эта технология позволяет получить гладкую, блестящую черепицу отличного качества.

Feldhaus Klinker славится своим широким ассортиментом фасадной клинкерной плитки. Продукция этого производителя имеет гладкую, структурированную фактуру поверхности и плитку, стилизованную под ручную формовку. Только этот производитель выпускает угловую фасадную плитку. Технология других производителей заключается только вы вырезании углов из готового кирпича, что сказывается на итоговой стоимости и сроках изготовления подобной продукции. Именно поэтому Feldhaus Klinker отличается недорогой, но высококачественной продукцией. Сотрудничество с этой компанией значительно расширит ассортимент предложения компании Славдом.

Завод Stroeher специализируется на фасадной и напольной плитке высокого качества в разнообразном ценовом ассортименте. Эта компания представляет на рынке настоящие новинки: ригельную фасадную плитку (узкоформатная облицовка) и крупноформатную напольную плитку.