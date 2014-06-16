Социальные сети теряют популярность среди пользователей Интернета. А среди тагильчан?

Минимум 10% из всех опрошенных покинули Twitter, 9% оставили Facebook. Причины таких решений просты: 55% опрошенных потеряли интерес к виртуальному общению, в силу взросления; 26% не желают раскрывать свои данные перед всем миром, каждый 5-ый раздражен вездесущей рекламой, а еще 2% не желают слышать критику своих фотографий.

Среди пользователей TagilCity.ru был также проведен небольшой опрос: «Что вы чаще всего делаете в Интернете?». Всего в нем приняло участие 1605 человек. Результаты расположились следующим образом: 33% находятся в сети для поиска необходимой информации, 19,3% слушают музыку, смотрят фильмы, еще 19,1% сидят в социальных сетях, остальные читают новости и работают.

Очевидно, что для тагильчан социальные сети – не главная причина пребывания в Интернете. Кто-то страницы не заводит из принципа, кто-то бросает через некоторое время. Однако возможность оперативно узнавать свежие новости, интересные материалы, а также прослушивание музыки и просмотр сериалов – главные плюсы социальных сетей.

Не в последнюю очередь на популярности социальных сетей сказываются mmorpg online игры, которые практические полностью освоили функционал сетевого общения. При этом с виртуальным другом можно встретиться фактически «вживую», например, выполнить несколько совместных заданий или построить дом, что намного интереснее, чем просто ставить лайки.