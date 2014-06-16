В США ученые создали новый смертельно опасный вирус гриппа

Группа биологов университета Висконсин-Мэдисон работала над оценкой риска, который несут в себе вирусные заболевания пернатых.

В ходе исследований, путем «обратной генетики», ученые скомбинировали новый передающийся воздушно-капельным путем вирус. От «испанки» новый смертельный вирус отличается лишь на 3%.