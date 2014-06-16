В США ученые создали новый смертельно опасный вирус гриппа
16 июня 2014, 15:25ОбществоCorey
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В Соединенных Штатах был открыт новый чрезвычайно опасный вид гриппа, который, по словам ученых, очень похож на испанский грипп, в начале ХХ века унесший около 100 млн человеческих жизней.
Группа биологов университета Висконсин-Мэдисон работала над оценкой риска, который несут в себе вирусные заболевания пернатых.
В ходе исследований, путем «обратной генетики», ученые скомбинировали новый передающийся воздушно-капельным путем вирус. От «испанки» новый смертельный вирус отличается лишь на 3%.
Многочисленные противники научного эксперимента назвали действия биологов «безумными». Активисты требуют прекратить эксперимент, пока новый вирус не выбрался за пределы лаборатории и не стал причиной очередной мировой эпидемии.
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