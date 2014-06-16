В Свердловской области дети-аутисты будут учиться в общеобразовательных школах

В этих школах будет опробован разрабатывающийся для детей с аутизмом отдельный государственный федеральный стандарт образования. Одним из участников проекта, как выяснилось, будет Свердловская область.

Свердловская область стала одним из победителей конкурсного отбора региональных программ развития образования, и в 2014 году в нашей области проходит апробация специальных стандартов, стажировочной площадкой является Институт развития образования рассказали «Областной газете» в региональном министерстве образования, добавив, что речь идет не только о стандартах обучения детей с аутизмом, но и о программах для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного развития.

Сейчас программы тестируют на базе государственных коррекционных образовательных учреждений. После того, как будет накоплен необходимый опыт, новые стандарты планируют внедрить во всех школах Среднего Урала, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, в том числе муниципальных общеобразовательных школах.

Особое внимание уделяют созданию необходимых условий: это и специальные образовательные программы и методики, спецучебники и пособия, технические средства обучения. Для этого из федерального бюджета Свердловской области выделено 43 млн рублей, добавили в региональном министерстве образования.

Добавим, в настоящее время в Свердловской области функционирует 59 государственных коррекционных образовательных учреждений и 4 государственных образовательных учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в которых обучается 9380 детей. В 48 муниципальных образованиях Свердловской области в общеобразовательных учреждениях открыты специальные классы, в которых обучается более 5700 детей с ограниченными возможностями здоровья.