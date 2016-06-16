Двое из трех туристов, заблудившихся под Североуральском, найдены

По информации спасателей, пропавших нашли на расстоянии примерно 10 километров от туристической базы «Звезда», на которую участники похода должны были вернуться. Состояние найденных туристов удовлетворительное. По предварительной информации, примерное местонахождение женщины известно.

Со слов ее спутников, туристка повредила ногу и потому отстала от них. Спасатели надеются в скором времени отыскать женщину и доставить ее на туристическую базу.