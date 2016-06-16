Екатеринбуржец проведет два года в колонии за угон КАМАЗа

Свое преступление Эльдар З. совершил, находясь под влиянием алкоголя. За день до кражи грузовика екатеринбуржец видел, что водитель прячет ключи от машины под кабиной. Утром 5 сентября Эльдар З. взял ключи и угнал автомобиль.

Отсутствие у 32-летнего мужчины опыта управления грузовой машины привело к тому, что КАМАЗ врезался в постройку и несколько стоящих рядом легковых автомобилей. С места ДТП екатеринбуржец попытался скрыться. Попытку к бегству пресекли прохожие.

Изначально на суде мужчине вменялась кража в особо крупном размере. Автомобиль стоит около 2 миллионов рублей. В итоге мужчина был осужден по статье: неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Следующие два года он проведет в колонии.

Похожий случай произошел в Нижнем Тагиле в апреле. Тогда пьяный тракторист без прав гонял по городу на угнанном экскаваторе.