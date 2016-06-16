«МегаФон» делает мобильный интернет безлимитным
Уральские клиенты «МегаФона» – пользователи тарифов «Все включено» – могут получить абсолютно неограниченный доступ в интернет. Для этого нужно подключить новую опцию «МегаБезлимит». На «старшем» тарифе «Все включено VIP» безлимит предоставляется совершенно бесплатно.
«МегаБезлимит» подключается на любой тариф из линейки «Все включено S-VIP», включая архивные. Подключение – бесплатное. На тарифе «Все включено VIP» безлимитный интернет предоставляется бесплатно, на остальных тарифах стоимость составляет 12 рублей в день.
По-настоящему безлимитный интернет – ответ на пожелания наших клиентов. Теперь выходить в глобальную сеть можно будет в любое время, не меняя тариф и не задумываясь, сколько трафика осталось и хватит ли его, например, на загрузку фильма или просмотра футбольного матча в режиме онлайн. Удобство опции еще и в том, что оплата посуточная и подключить ее можно на необходимый период отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
Безлимитный интернет действует в домашнем регионе. Новое предложение оператора адресовано в первую очередь пользователям смартфонов, которые, не меняя тарифа, хотят свободно скачивать музыку, смотреть видео в хорошем качестве, играть в любимые игры и многое другое. Все это без ограничений и переплат.
Опция доступна для абонентов МегаФона в России, кроме Таймырского МР, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотского АО.