«МегаФон» делает мобильный интернет безлимитным

По-настоящему безлимитный интернет – ответ на пожелания наших клиентов. Теперь выходить в глобальную сеть можно будет в любое время, не меняя тариф и не задумываясь, сколько трафика осталось и хватит ли его, например, на загрузку фильма или просмотра футбольного матча в режиме онлайн. Удобство опции еще и в том, что оплата посуточная и подключить ее можно на необходимый период отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.