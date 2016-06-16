Под Екатеринбургом студент-химик производил кокаин (ВИДЕО)

Нарколабораторию в одном из домов коллективного сада под Екатеринбургом выдал резких химический запах. Информация об этом поступила в Управление Федеральной службы безопасности России.

Полицейские проверили дом и обнаружили в нем химическое оборудование, реактивы и 4,7 килограмма синтетического вещества. Проведённый анализ позволил установить, что это химический кокаин.

Лабораторией заведовал мужчина 1989 года рождения, который учится на химическом факультете в одном из учебных заведений Екатеринбурга. Молодой человек нашел в интернете и предложил свои услуги продавцу наркотиков. Сделав на пробу несколько мелких партий наркотиков, студент получил от заказчика деньги на оборудование, реактивы и аренду домика за пределами Екатеринбурга. За производство 30-40 килограмм синтетического вещества в месяц молодому человеку пообещали порядка 500 тысяч рублей. Эти средства он бы получил в виде криптовалюты, так называемых биткоинов, посредством перевода в сети интернет.

За производство наркотических веществ на молодого человека завели уголовное дело. Личность человека, для которого производились наркотики, уже установлена. Полиция ведёт операцию по его поимке.

Недавно в Нижнем Тагиле была успешно проведена операция по пресечению торговли наркотиками. Её результатом стало закрытие двух интернет-магазинов по продаже наркотиков, а также изъятие более килограмма наркотического вещества.