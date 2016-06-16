Под Североуральском нашлась последняя пропавшая участница похода на Казанский камень
16 июня 2016, 13:15Общество
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25-летняя женщина сама вышла к туристической базе «Звезда» около 10 часов утра 16 июня.
После 4 дней блужданий по лесу туристка находится в удовлетворительном состоянии. Спасательная операция завершена.
В поисках пропавших 12 июня путников принимали участие более 100 человек, бригада кинологов, участники волонтерского отряда «Лиза Алерт», и опытные охотники, хорошо ориентирующиеся на местности. Кроме того, в поисковой операции были задействованы беспилотные аппараты и вертолет Ми-8.
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