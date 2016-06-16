Под Североуральском нашлась последняя пропавшая участница похода на Казанский камень

В поисках пропавших 12 июня путников принимали участие более 100 человек, бригада кинологов, участники волонтерского отряда «Лиза Алерт», и опытные охотники, хорошо ориентирующиеся на местности. Кроме того, в поисковой операции были задействованы беспилотные аппараты и вертолет Ми-8.