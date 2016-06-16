В Планете пакет телеканалов «СУПЕР Спорт» бесплатно!

Это лето насыщенно зрелищными спортивными событиями! У клиентов оператора связи «Планета» есть отличная возможность увидеть их все бесплатно и в отличном качестве.

Подключайтесь к «Планете» и смотрите самые громкие спортивные события бесплатно с 10 июня по 10 июля 2016 года.

Пакет «СУПЕР Спорт» – это 24 телеканала, всецело посвященных спорту, включая 7 каналов в формате высокой четкости HD.

Захватывающие гонки «Формулы-1», крупнейший теннисный чемпионат «Уимблдон», самая престижная велогонка «Тур Де Франс» и, конечно, все матчи «Евро-2016» – это и многое другое на ваших телеэкранах с пакетом «СУПЕР Спорт».

Пересмотреть самые зрелищные моменты можно благодаря сервису «Отложенный просмотр», который есть на большинстве телеканалов пакета.