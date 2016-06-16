Жители Нижнего Тагила разрушают Тагильскую лагуну (ФОТО)

За лето прошлого года набережная на берегу Нижнетагильского пруда кардинально изменилась. Кроме общего благоустройства там появились достопримечательности — фигуры из камня и металла. Для самых юных тагильчан и их родителей были сделаны три детские площадки, которые сразу начали пользоваться у тагильчан успехом.

Уже сейчас на них не хватает нескольких качелей, на которых развлекались дети. Взамен остались лишь остатки пружин. На одной из площадок на пружине сохранился кусок металла с грубыми краями. Как говорят отдыхающие в Тагильской лагуне горожане, это не результат вандализма, качели были сломаны родителями и нетрезвыми взрослыми:

Взрослые ломают. Я сейчас сама наблюдала, как мамочки сидели на таких качелях и качались. Родители и ломают. Качели ведь на взрослых не рассчитаны. А детям они очень нравятся. Мы с Гальянки приехали, чтобы дети тут могли поиграть рассказала мама одного ребенка, играющего на площадке.

Родителям приходится внимательно следить за своими детьми, чтобы те случайно не поранились, ведь от качелей остались металлические основания, которые никто не спешит убирать:

Конечно, это лучше бы сделать, как было. Если это невозможно, то лучше совсем убрать. У меня маленький ребенок, не дай бог упадет. Да и большие дети могут пораниться считает ещё одна мама.

Кроме того, на спортивной площадке недалеко от гостиницы с весны не хватает одного тренажера. Его тоже сломали неосторожные тагильчане, поэтому он был демонтирован.

Но бывает, что жители Нижнего Тагила вредят на набережной вполне намеренно. Так, в феврале неизвестные брызнули краской в лица двух статуй. Статуи почистили, но сейчас на груди городового можно увидеть ржавое пятно.

Напоминает след от удара. А может камнем кинули говорят прохожие.

У дворника с метлы кто-то зимой сорвал голубя, лишь недавно его вернули на место.

Ещё в прошлом году в Театральном сквере на парапетах недолгое время находились скульптуры птиц: воробьёв, голубей, дроздов. Они начали пропадать ещё во время монтажа. Сейчас птичек почти не осталось.

С начала 2016 года в полицию города было три обращения, касающихся порчи имущества на набережной: была замарана краской лестница, повреждён фонарь и сломаны часы на верстовом столбе, где перечислены города-побратимы Нижнего Тагила.

Принято решение на летнее время поставить два поста. Один патрулирует в районе сквера у фонтана, а второй — по набережной. Охрана идет круглосуточно сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

В полиции считают, что граждан необходимо агитировать, чтобы они бережно относились к общественной собственности. Не так давно мэр Нижнего Тагила призвал тагильчан не оставаться в стороне и стараться по возможности пресекать случаи хулиганства.